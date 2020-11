Sloboda a mocnosti zla

Obmedzení nám štát ukladá dosť. Povinností tiež. Sme na ne zvyknutí, tak ich často ani nevnímame. Niektoré sa nám nepáčia, niektoré pokladáme za prirodzené. Veď ten chodník treba z niečoho opraviť.

Samotný život je plný obmedzení. Vlastných, morálnych, takých z presvedčenia, spoločenských zo slušnosti, prirodzenej ľudskosti, z citu. Povinnosti z nutnosti obstarať obživu pre seba i rodinu, a tak ďalej.

Potom, alebo ešte pred tým tu máme vnútorné, citové a myšlienkové obmedzenia. Tie nás dokážu aj viac trýzniť, a ani si to neuvedomujeme. Napríklad dovoliť si prežívať radosť, či nosiť otvorené srdce.

Vláda nám uložila povinnosť, dala nám ešte na výber. Výter z nosa, alebo ostať doma 10 (14?) dní. Sankcie? Áno. Ale rozhodne medzi nimi nie je trest odňatia slobody. Nikto nie je za kritiku tohto nariadenia obžalovaný a súdený. Nie je šikanovaný a psychicky týraný s celou rodinou. Jeho deti môžu študovať kde len chcú, môžu cestovať.

Tu by sa dalo veľa písať o minulom režime. Dalo by sa písať o povolaniach do vojny. Dalo by sa písať o hrôzach v koncentračných táboroch.

Človek by si myslel, že si toto všetko ľudia pamätajú. Že to akosi aj cítia. Že majú tú súdnosť nemaľovať Matovičovi Hitlerove fúzy pod nos. Lebo je to rovnaká hlúposť, ako vyhlásiť, že v istej škôlke vraždia deti, lebo vychovávateľku niekto počul zvýšiť hlas.

Máme sa moc dobre. Žiadny strach o úrodu a prežitie. Tak má každá myseľ čas aj priestor pre fantázie najrôznejšieho druhu. Tieto fantázie sú spojené, ako inak s našim vnútorným svetom. Preto je v prejavoch toľko emócií a toľko málo jasnosti. Takéto spoločenské situácie chtiac-nechtiac ukážu, čo v nás je.

Aj keď sa poniektorí tvária, že majú "otvorené oči", a tak vidia cez dymovú clonu, ktorú nám tu vypustili nejaké tajné mocnosti zla. Vidia tajné mocnosti za konšpiračnými teóriami, ktoré vždy akosi jasne slúžia niektorej strane (pravdepodobne platený, alebo len nadšenecký trolling)? A dokážu uvidieť konšpirácie vlastnej mysle?

Dokážeme uvidieť "mocnosti zla" v sebe, ktoré nás ovládajú, obmedzujú, zakazujú, korumpujú a neraz aj mučia?

Sú to mocnosti potlačenej agresivity, hnevu, frustrácie, túžob, atď.. Občas s nami hýbu ako s marionetami a vôbec to nevidíme. Ak dokážeme toto vidieť, a oslobodiť sa od ich nadvlády, až potom ... sa zmení svet.

P.S. Myslím, že za magickým priťahovaním konšpiráciami je práve toto vyššie, veľmi stručne popísané.

P.P.S. Na odhalenie povahy mysle, či objavovanie vlastného tieňa ("mocnosti zla") je vhodná napríklad meditácia, terapie, alebo kritická skúsenosť. To vie byť náročná práca, ktorá sa ale rozhodne vypláca. Vedie napríklad aj k pokore a súcitu, k pochopeniu druhých, k prirodzenosti človeka, k srdcu.