Isle of Man TT - živé legendy o hrdinoch

Nezachraňujú princezny, či celý svet, ani amerického prezidenta. Ale niečo fascinujúce v tom je. Čo? Analýza toho čo ma priťahuje mi už neraz pomohla dostať sa hlbšie k podstate a využiť onu magnetickú silu pre seba-rozvoj.

Nejakým zázrakom sa mi pred oči dostalo video z týchto pretekov. "Čisté bláznovstvo" hovorím si. Ale asi som tiež blázon, keď ma to hodinu nechcelo nikam pustiť. "Nedospelé hrdinstvo" bola ďalšia moja (trochu pohŕdavá) reakcia. A ďalšiu hodinu na to úplne unesený čumím. "Nedospelé nasadenie svojho života, oddanie sa niečomu nižšiemu, blá, blá, ..." a tak nejak pokračoval hlas v mojej hlave. Musel som sa vážne zamyslieť, pýtať sa a pozorovať. Odkiaľ sa berie tak silná príťažlivosť?

Skôr než budem písať ďalej, uvediem, že od vzniku tohto "okruhu" v roku 1907 prišlo o život viac ako 250 pretekárov. Pre predstavu rýchlosti jedno a druhé video, tu je fajn dokument a úryvok z neho.

Hrdinovia

Jedna z hlboko zakorenených túžob muža je nasadiť svoj život za niečo vyššie, väčšie, čo ma presahuje. Za slobodu, za vlasť, za ochranu svojho kmeňa, ... . Na záberoch je aj vidieť, ako sa ženy lúčia s mužmi pred závodom, žehnajú im, plačú, dávajú im amulety pre šťastie. Je to akoby naozaj išli do boja.

Dnes nám svet takéto výzvy neponúka. Preto sa nedivím, keď ich niekto vyhľadá sám (napríklad Slovenskí Branci). No položiť svoj život za ničo väčšie môžeme aj inak. Napríklad nechať umrieť svoje malé ja pre väčšiu lásku, slobodu, pre Boha. Pre službu svetu v dávaní svojich darov. Doplňte si svoje...

Veľká skúška

Tiež to vo mne evokuje "veľkú skúšku". Niečo ako prechodový rituál v ktorom sa išlo na hranu života a smrti. To sa deje aj tu. Ak "letíte" 300km/h a tesne okolo vás sú stromy a domy, každá chybička môže znamenať smrť.

Smrť

Je tu na dosah ruky. A v jej blízkosti sa vieme prebúdzať k životu. Naozaj viac žiť. To neznamená viac chlastať a "užívať si". To znamená v každom momente život dýchať, cítiť. Aj korona nám ponúka niečo podobné.

Na hrane

Kto z mužov (aspoň tajne) netúži po živote, v ktorom by bol vyzvaný k svojmu plnému potenciálu? Toto taká výzva je. Maximálna koncentrácia. Žiadny usadený život v gauči, ktorý toleruje slabosť, malosť. Aj keď je to možno len kompenzácia a do duševného gauča sa asi vráti väčšina týchto bojovníkov. (Ja lepší nie som a nedovoľujem si toto odhadovať.)

Kompenzácia

Samozrejme, takpovediac dospelé, naplňujúce a svetu dávajúce nasadenie života vidím v iných činnostiach. Ale možno som len zaujatý a slepý. Každopádne taký frajer ešte nie som, aby som mohol učiť motorkárov žiť. Čumím na to, lebo mi chýba dynamika, to odhodlanie pevne držať riadidlá svojho života a riskovať. Pevné smerovanie a život na hrane svojich schopností.

Je fajn dovoliť si uletieť, byť unesený. No nezbytná je aj analýza toho pnutia, ktoré ma priťahuje. Aby som sa v živote hýbal ďalej a neuviazol v tom čo nie je podstatou.

Ďakujem tým "bláznom" na motorkách za udržovanie tej prazvláštnej, dovolím si povedať archetypálnej energie.