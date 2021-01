Fenomén o ktorom sa nedá mlčať. Preniká nám do spální, do intimity, do vzťahov. Zoznam škodlivých vplyvov vypisovať nejdem, toho je už celkom dosť. Nejdem moralizovať, ani zakazovať. Skúsim len hlbšie opísať vlastnú skúsenosť.

Zmysluplné teoretické podhubie k tomuto "experimentu" mi dali slová Gregora Steinmaurer-a. Motivoval ma týmto webinárom. Budem teda opisovať vlastné skúsenosti s trojmesačným pôstom. Konám tak preto, aby bolo jasnejšie, na čo všetko môže v našich životoch ne/sledovanie pornografie pôsobiť. Venovať sa tejto téme treba - sexualita nie je nejaká 3 percentná zložka nášho ja, ktorú môžeme odbiť v krátkom čase a venovať sa životu bez toho, aby nás to ovplyvňovalo. Samozrejme, tieto riadky nenahradia vlastnú skúsenosť.

Odpočinok

Prvé asi dvoj týždňové štádium som pociťoval akýsi útlm. Bol to návrat k prirodzenému tempu, bez umelých stimulov. Niekedy na konci tohto obdobia som si všimol nárast citlivejšej, jemnejšej, no pevnej a jasnej vzrušivosti. Tieto slová sa sem hodia, lebo nešlo o nejaké vulgárne, alebo prvoplánové ťaženie za rozmnožovaním sa. Vzrušenie v zmysle oživenia môjho bytia, tela aj duše, nadchnutie krásou, ako vie múza inšpirovať umelca. Výrazný vnem z tejto zmeny opadol, ale kvalita pretrváva. Lepšia vnímavosť krásy, zhmotnenej napríklad pekným oblečením, vnímavosť k pôvabu pohybu, a iným ženským jemno-čarom.

Musí to prúdiť

Z vlastnej skúsenosti pridávam upozornenie: Treba dávať pozor na "zablokovanie sa", kedy vzrušenie vôbec neprichádza ani po dlhšej dobe a ani vzrušenie duševné. Takýto stav žiadúci nie je. Popretie môže prameniť z presvedčení o nečistote sexuálnej túžby. Samozrejme nie len porno vytvára také presvedčenia.

Vďaka očisteniu sa od zákalov, môže prirodzene ubúdať hanba. S takouto "pozdvihnutou" sexualitou sa nebojím vzrušenie pociťovať a dať mu v sebe priechod. Je to elixír v mojom tele, nie impulz k lovu a rozmnožovaniu. Vyjadrovanie náklonnosti, či sympatií sa stáva jednoduchším, vďaka očisteniu sa od zákalov, ktoré prináša pornografie. A pri zvýšenom vnútornom tlaku aj potrebnejším.

Tlak k tvorivosti

Sexuálna energia má potenciál priviesť na svet nového človeka. Sex môže nabíjať a pozdvihovať. Nie je nemenne dané, že po ňom prichádza ochabnutie, spánok a strata túžby po milovaní. Ak teda dokážem tento potenciál neejakulovať, ale posunúť vyššie, môže mi pomáhať napríklad v hlbšej pozornosti a záujme o svet, partnerku, ľudí okolo mňa. Treba si však zvykať na istý prirodzený, duševný a emočný tlak, ktorý nás sám, aj nepohodlne, tlačí k zmysluplnejším činom. O orgazme bez ejakulácie sa už našťastie hovorí a píše dosť.

Vyššie napätie

Zvládnutie tohoto tlaku si prirodzene vyžaduje vôľu niečo odtrpieť. Nie hlúpo, ale zmysluplne, ako vzdanie sa nižších túžob pre vyššie ciele. Rovnako to funguje aj pri stravovaní. Za tlakom je sila, ktorá mi pomáha prekonať vlastnú obmedzenosť. Bez tlaku a s prílišnou uvoľnenosťou sa ani v prírode nič poriadne nevyvíja.

Uspokojivejšie uspokojenie

Pornopôst nie je zákaz seba-potešenia. Môže ho práve urobiť kvalitnejším a naplňujúcejším. Pozornosť nezamestnávajú vizuálne vnemy a fantázia, takže sa prirodzene presmeruje k hmatu. Lepšie vnímam vlastné telo, pocity, myseľ, jasnejšie vnímam, čo príjemné je a čo nie. Samozrejme to môže byť dosť rozpačité, ale konfrontovať sa so vzťahom k vlastnému telu je pre naplňujúce milovanie nevyhnutné. Citlivosť k samému sebe - to ma na Gregorovi zo začiatku iritovalo. No bez toho je efektívna práca s telom nemožná. Tu nemyslím precitlivelosť, alebo zmäkčenie pozornosti. Penis je pevný a zároveň citlivý. Pekná paralela k tomu, čo často ženy od muža očakávajú. Takže miesto slova penis, môžme kľudne dosadiť slovo muž.

Telo

Zvládnutie zvýšeného tlaku si vyžaduje prehĺbené dýchanie, zmäkčenie prednej časti tela, rozprúdenie vzrušenia. A ako všetko náročnejšie tréning. Zase tá citlivosti voči sebe - pozornosť aj jemnosť pri práci s telom. To sa pri odpútavaní pozornosti videom robí ťažko. Viac, aj o spomenutej neejakulácii nájdete v knihách autorov David Deida, Mantak Chia, v tantrických kurzoch, atď.. Aj kvalitná tantrická masáž môže byť zaujímavou skúsenosťou tela, ktorá vás zavedie niekam úplne inde, ako je (často ešte od pubertálnych rýchloviek) navyknuté. S takýmto poznatkom sa dá ďalej na sebe pracovať.

K podstate

Zaujímavá otázka, ktorú Gregor položil a ktorá sa dá aplikovať aj na sladkosti či pivo je: prečo to chcem? Čo sa skrýva za tou túžbou dať si pivo, čokoládu, cigu či porno? U mňa to bola aj večerná túžba po relaxácii, alebo po intimite. Akonáhle som si toto uvedomil "hodil som sa do pohody" aj bez porna, či sladkostí. Intimita môže byť aj hlboká pozornosť k tomu a spočinutie s tým, čo sa vo mne deje, čo vo mne je.

Do toho!

Posilnenie a zušľachtenie túžby. Po intimite, láske, blízkosti. Zlepšenie vnímavosti voči partnerke, sebe, svetu. Pevnejšie vnútorné postavenie - kontakt so sebou, vďaka čomu vás tak ľahko nerozhodí napríklad zmena nálady ženy. Dovolím si tvrdiť, že takýto pôst môže viesť k výraznému zlepšeniu vzťahu. Iste, nie je to jednoduché ako "porno fast food", ale za to výživné, ako poctivá domáca strava uvarená s citom a láskou (myšlienky Gregora Steinmaurer-a).

Prikladám články, hlbšie náhľady na sexualitu od Thomasa Moore-a:

