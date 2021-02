Čo tak veľmi chcem?

Po intenzívnom ponore do tejto neľahkej otázky a silnej túžby prišla jasná odpoveď. Chcem dávať. A čo chcem dávať?

Všeobecne: chcem dávať svoje najhlbšie dary. Sú to slová Davida Deidu, ale to poznanie som si ohmatal, ochutnal, zažil sám. Sám so sebou a mučivou túžbou. Nechcem dávať len to, že viem opraviť vysávač, alebo autokláv. Opravím ho. Ale to nie ono, zďaleka to nedosahuje môj potenciál. Väčšie dary sú hlbšie v nás. Myslím, že ich všetci tušíme. Snívame o tom, že ich dávame, že žijeme svoj potenciál. Že dostaneme výzvu pre hrdinu, pri ktorej to bude musieť von.

Lenže to bolí, keď nič z toho nie je. Preto sa snažíme zalepiť to uspokojením sa niečím menším ... chceme dostávať. To ale na túto najväčšiu bolesť mužského srdca nepomáha.

Pomáha zostať s tou bolesťou a túžbou. Vystaviť sa tomu. I diamanty rastú pod obrovským tlakom. Dolovať ich nie je hra, no svet nám neustále pomáha. Aj teraz. Výzvami.