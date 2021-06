Ďakujeme za dážď Covid-19

Nedávno ma trochu zarmútila správa o blízkej obnove dopravy lacnými leteckými spoločnosťami. Prečo? Všímate si podnebie? Dlhodobo? Oblaky?

Ja sa oblohou kochám odjakživa. Pamätám si detstvo, kedy sa lietadlo objavilo na oblohe zriedka. Pamätám si striedanie počasia aj tvar oblakov.

A v mojich nedávnych spomienkach sú tie obrazy výrazne iné.

Dlhé obdobia jasných a suchých dní, prudké zrážky a oblaky v tvare... Vlastne beztvaré.

Čo to?

Podľa môjho pozorovania a sedliackeho rozumu sa kvôli hustej leteckej doprave oblaky nestíhajú tvoriť. Kondenzovať (po anglicky je kondenzátor Capacitor - kapacita...), zhlukovať sa do barančekov a ovečiek.

Dobre, Chemtrails neexistuje. Sú to teda obyčajné a neškodné kryštáliky vodných pár? Nie. Sú to neobyčajné kryštáliky, ktoré prirodzenému kondenzovaniu, nabitiu sa do stavu s potenciálom pršať bránia.

Neškodné kondenzačné čiary by sa neroztiahli po celej oblohe a netrčali tam pol, alebo aj celý deň.

Jasným dôkazom je zmena počasia po tom, ako sa zmenila hustota leteckej dopravy.

Nejdem do extrému, nemusíme leteckú dopravu zrušiť. Ale som presvedčený o tom, že lacné lety sa len zdajú byť lacné a daň platíme všetci, a vysokú. To čo tu rozpisujem ako laik by mali skúmať odborníci a vedci. A na základe výsledkov by sme ako vyspelá spoločnosť mali určovať priority k prežitiu a všeobecnému blahu. Kam neoddeliteľne spadá aj stav nášho životného prostredia.

Alebo sa zase napĺňajú slová starých čínskych mudrcov? Tí tvrdili, že obchodné kruhy by nemali vládnuť.

Naozaj neškodné kondenzačné stopy? (foto: Jarka Kollárová)